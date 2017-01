’Geen uitbreiding aantal bedden zorgt voor achteruitgang op Texel’

ANP Caravans en campers komen van de boot.

DEN HOORN - Texel heeft de uitbreiding met 400 ’innovatieve bedden’ wél nodig. ,,Dat is heel belangrijk voor de kwaliteit van de toeristische ontwikkeling Als je niet meer kunt vernieuwen, begint de achteruitgang.’’

Door Rien Floris - 6-1-2017, 7:00 (Update 6-1-2017, 7:00)

Dat afwijkende geluid komt van Robin Konijn, directeur bij Zilt proefbedrijf. Hij is van origine accountant en begeleidt bedrijven en ondernemers. Konijn is ook voorzitter van ’de verzamelpost.nl’ een oude school waar zzp’ers van verschillende pluimage werken. In Amsterdam zou het een broedplaats met start ups heten.

Texel is volgens...