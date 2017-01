Schatgraven in het Nationaal Archief

Foto: ANP/Bart Maat Het Nationaal Archief in Den Haag

DEN HAAG - Onderzoeksjournalisten en historici kunnen vandaag aan de bak. Om half tien gaan de overheidsarchieven open over heikele nationale onderwerpen als de Bijlmerramp, de Nacht van Schmelzer, de HSL en de vorming van Europa.

Door Rens Koldenhof - 2-1-2017, 15:35 (Update 2-1-2017, 15:35)

De eerste dinsdag van het nieuwe jaar is sinds 2010 de eerste mogelijkheid om geheime stukken in te zien die op basis van de Archiefwet 25, 50 of 75 jaar geheim moeten blijven. Op Openbaarheidsdag komen duizenden geheime dossiers beschikbaar die zijn opgeslagen in het Nationaal...