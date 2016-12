Goede doelen veiliggesteld na schenking Poelmann

foto pr Boudewijn Poelmann in Rwanda waar hij een gorillaproject bezocht, een van de goede doelen.

AMSTERDAM/NAARDEN - De toekomst van de goede doelen loterijen is veilig gesteld doordat oprichter Boudewijn Poelmann en zijn vrouw Annemiek Hoogenboom hun aandelen in het bedrijf Novamedia hebben weggegeven.

Door Frans van den Berg - 30-12-2016, 15:49 (Update 30-12-2016, 15:49)

Daarmee zijn nu alle aandelen in handen van een stichting, waardoor het in feite onmogelijk is dat een gehaaide ondernemer zoals Berlusconi of Murdoch aan de haal gaat met de loterijen. „Het is altijd onze bedoeling geweest om de aandelen weg te geven aan de stichting. En op zo’n manier dat het voor...