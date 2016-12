Lezersoproep ’Vakantievoorpret 2017’

Illustratie 123RF Reisbagage, klaar voor 2017.

Wat gaat het worden komend jaar? Kamperen in Frankrijk? Een vakantiehuis aan een Spaanse costa? Wandelen in de bergen? Of eindelijk die droomreis naar heel ver weg?

In de aanloop naar de Vakantiebeurs, die in de tweede week van januari in Utrecht wordt gehouden, zijn wij benieuwd naar uw vakantieplannen. Gaat u al jarenlang naar hetzelfde plekje of probeert u steeds iets nieuws? En met wie gaat u op pad?

Maak ons in maximaal 200 woorden (eventueel met foto) deelgenoot van uw plannen en tips via m.van.twisk@hollandmediacombinatie.nl .

Een selectie van de reacties staat zaterdag 7 januari in de krant.