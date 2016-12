Wat als de dader een kale kikker is?

Illustratie Roodbeen De veroordeelde voetbalvader die betrokken was bij de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen

AMSTERDAM - De voetbalvader die in 2012 betrokken was bij de fatale mishandeling van grensrechter Richard Nieuwenhuizen, is niet in staat de door de rechter opgelegde zestigduizend euro schadevergoeding aan de nabestaanden te betalen. Justitie wil hem nu opnieuw achter de tralies zetten.

Door Rens Koldenhof - 28-12-2016, 14:34 (Update 28-12-2016, 14:34)

Heeft de familie Nieuwenhuizen nu het nakijken?

Neen. Wie slachtoffer is van een geweld of zedenmisdrijf, of nabestaande is van iemand die bij een levensdelict is omgekomen, kan schade verhalen op de dader. Als de rechter een schadeclaim toekent, hoeven...