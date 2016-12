Politie vreest geen tweede Robert M. in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - De politie Noord-Holland verwacht met de arrestatie van een 48-jarige Heerhugowaarder op verdenking van bezit van kinderporno geen tweede Robert M. te hebben gepakt. De man werkte in een gastoudergezin in Heerhugowaard dat inmiddels is gesloten.

Door Rien Floris en Matthie Bergman - 24-12-2016, 13:23 (Update 24-12-2016, 16:53)

,,Daar denken we niet aan. Het gaat om het bezit van kinderporno. Maar we onderzoeken alles’’, zegt politiewoordvoerster José van Dijk.

Opnames?

In dit onderzoek wordt onder meer gekeken of bij de kinderporno die de man in zijn bezit had, ook opnames zijn die in het...