Ontsnappen is niet echt slim

Archieffoto: Hans Peters Ontsnapping uit de Bijlmerbajes.

Niemand wil gevangen worden gezet. Maar ontsnappen is nog een hele kunst. Al is het de vraag of het verstandig is om te ontsnappen als je toch weer wordt opgepakt.

Door Rien Floris - 25-12-2016, 16:50 (Update 25-12-2016, 17:39)

Castricummer Derk (2,5 vast gezeten voor verdovende middelen) is vrijwilliger bij gedetineerdenorganisatie Bonjo. „Ontsnappen is niet verboden. Je krijgt geen extra straf als ze je weer pakken, maar daarna mag je niet meer met verlof en ook je voorlopige invrijheidstelling loopt gevaar, daarom ontsnappen in Nederland zo weinig gevangenen.”

Er zijn er wel...