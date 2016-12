Zonder Riet geen kroeg

Archieffoto

Mijn kroeg is weg. Of eigenlijk: Riet is er niet meer. Jarenlang was haar cafeetje in De Weere het vaste trefpunt van de Triviant-avonden van ons vriendengroepje.

Half negen bij Riet, was dan de afspraak. De naam Riet was genoeg.

Riet Verlaat was in de zeventig. Ver in de zeventig. Haar hele leven had zich afgespeeld in en rond het cafeetje en de kruidenierswinkel die haar familie bestierden, in het West-Friese dorpje. Nadat hun ouders overleden, zetten Riet en haar broer de nering...