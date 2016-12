Rechter verbiedt treinstaking machinisten

ANP

BREDA - De staking van treinmachinisten tegen het zogenoemde rondje om de kerk gaat vrijdag niet door. De voorzieningenrechter in Breda heeft de staking die machinistenvakbond VVMC had aangekondigd donderdag verboden.

Door ANP - 22-12-2016, 16:03 (Update 22-12-2016, 17:24)

NS was naar de rechter gestapt om de staking te voorkomen. Volgens de rechter is de staking op dit moment nog te vroeg. Partijen zijn nog in gesprek en de VVMC had in haar brief niet duidelijk genoeg gesteld dat er al sprake was van een ultimatum. Bovendien is er sprake van een risico voor de veiligheid als grote mensenmassa’s op onder meer perrons bij elkaar staan. Op dit moment is er minder politie beschikbaar, had NS betoogd, omdat die veelal bezig is met grote evenementen.

Afwisseling

Heb je als werknemer recht op afwisseling. De machinisten van de NS vinden van wel. De staking die zij vanochtend wilden voeren moest dat standpunt ondersteunen.

Lees verder...

De rechter heeft het recht op staken opgeschort tot 6 januari.

De NS verwacht na deze uitspraak vrijdag de reguliere dienstregeling te kunnen rijden. Het bedrijf noemt de uitspraak ,,goed nieuws voor onze reizigers''. Anders hadden zij morgen grote hinder ondervonden, aldus NS. Het gesprek met de vakbonden over de kwestie wordt voortgezet, kondigt het bedrijf aan.

Een woordvoerder van NS zei meteen na de uitspraak dat het bedrijf hard bezig is met het aanpassen van de zogenoemde werkpakketten. ,,In april moet er een gevarieerder pakket liggen voor de machinisten. Tot die tijd blijven we wat ons betreft in gesprek met de VVMC.’’

Bestuurder Wim Eilert van de VVMC noemde de uitspraak teleurstellend. Of hij nu een staking op 6 januari voorbereidt, kon hij nog niet zeggen. ,,We gaan eerst de uitspraak bestuderen. In elk geval gaan we knokken voor goede werkpakketten. We zijn altijd bereid om te praten en gooien de deur niet dicht.’’

De partijen praten al maanden met elkaar, zelfs woensdag nog. Volgens de advocate van de VVMC leverde dat gesprek echter niets op. ,,We zitten in een impasse waar we niet uitkomen’’, zei ze.

Als de staking was doorgegaan, was er sprake van de grootste treinstaking sinds 2001, aldus NS.