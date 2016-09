Sirius, schip van bijleg

Ella Tilgenkamp Het oude Greenpeaceschip Sirius

,,De Sirius is Greenpeace en Greenpeace is de Sirius’’, zegt Greenpeace-directeur Joris Thijssen. ,,We zijn allemaal aan het schip verknocht, maar het is niet ons doel om mooie oude schepen in de vaart te houden.’’

Door Rien Floris - 21-9-2016, 19:49 (Update 21-9-2016, 20:02)

De Sirius werd een schip van bijleg waar steeds nieuwe plannen voor werden ontwikkeld, maar de begroting was steeds genadeloos. Te duur. Dus is het schip nu weer verkocht en dat blijft zo.

,,De Sirius is een verschrikkelijk belangrijk schip geweest. Schepen zitten in ons DNA, want daarmee...