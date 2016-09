Actieschip Sirius krijgt nieuw leven

Foto Greenpeace/Steve Morgan Sirius in actie tegen nucleaire schepen Bekijk Fotoserie

AMSTERDAM - Het legendarische actieschip Sirius van Greenpeace dat lag weg te roesten bij de Oranjewerf in Amsterdam-Noord wordt nieuw leven ingeblazen. John Mes uit Lelystad is de nieuwe eigenaar met grootse plannen om er een dagbestedingsproject van te maken vol Greenpeacegeschiedenis.

Door Rien Floris - 21-9-2016, 19:47 (Update 21-9-2016, 20:00)

John Mes (51) heeft al lang een band met Greenpeace. Hij zamelde in 1979 zelfs nog geld in voor de oprichting van Greenpeace Nederland. Vorige week hing hij nog als actievoerder in de touwen tijdens een protestactie bij de kolencentrale...