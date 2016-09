Steeds meer asielzoekers afkomstig uit Marokko

DEN HAAG - Een groeiend aantal Marokkanen vraagt in Nederland asiel aan. In acht maanden tijd waren dat er al drie keer zoveel als in heel 2015. Dat terwijl de kans dat ze mogen blijven vrijwel nihil is.

Door Frans van den Berg - 20-9-2016, 6:32 (Update 20-9-2016, 6:32)

Vorig jaar kwam de toeloop al op gang. De PvdA stelde toen al Kamervragen over Marokkanen uit het Rifgebergte die op zoek naar een betere toekomst richting Europa kwamen. Toen deden veel Marokkanen zich voor als Syrische vluchtelingen en probeerden zo mee te liften op de stroom via Griekenland.

Nu de Griekenlandroute vrijwel dicht zit, komen er in Nederland niet alleen aanzienlijk minder asielzoekers uit Syrië, maar ook uit Iran, Irak en Afghanistan. Ook uit Marokko kwamen minder mensen, tot afgelopen zomer. In juli waren het er opeens 52 en in augustus 128. Voor dit jaar staat de teller al op 247, terwijl er in heel 2015 slechts 80 waren. Een verklaring heeft het ministerie niet, maar ook in andere Europese landen vragen Marokkanen asiel aan.

Sinds begin dit jaar staat Marokko op de lijst van veilige landen, zodat oorlog geen reden is om asiel aan te vragen. „Dit betekent dat de kans op een inwilliging van een asielaanvraag van een Marokkaan vrijwel nihil is. Bovendien worden deze aanvragen met voorrang behandeld, zodat ze zo snel mogelijk antwoord krijgen. In de meeste gevallen betekent dit dus dat ze snel bericht krijgen dat ze niet in aanmerking komen voor een asielvergunning, waarmee ze ook snel aan terugkeer kunnen gaan werken”, laat een woordvoerster van het ministerie van Veiligheid en Justitie weten.

Dat dezelfde regime geldt voor asielzoekers uit Albanië, Kosovo, Bosnië, Servië en Mongolië. Ook dat zijn vrijwel altijd economische vluchtelingen die Nederland zo snel mogelijk weer wil terugsturen. Desondanks blijven ook uit deze landen nog steeds grote groepen mensen naar Nederland komen. In augustus nog altijd 136 uit Albanië, 135 uit Servië, 67 uit Macedonië en 84 uit Mongolië. Uit deze landen zijn dit jaar al meer mensen gekomen dan in heel 2015.

Officieel moeten asielzoekers hun procedure beginnen in het eerste land van de Europese Unie waar ze aankomen. Vandaar dat tegenwoordig grote groepen in Griekenland en Italië wachten op een besluit. Dat in augustus toch 1673 mensen asiel aanvroegen, betekent dat het systeem niet waterdicht is. Deze 1673 zijn zeker niet allemaal aangekomen in Nederlandse havens of op Schiphol. „Dit betekent dat ze via andere Europese landen naar Nederland zijn gereisd. In alle gevallen wordt op individuele basis beoordeeld of een ander Europees land verantwoordelijk is voor de asielaanvraag, bijvoorbeeld omdat daar al de registratie van vingerafdrukken is begonnen. In dat geval zal Nederland de vreemdeling overdragen aan het betreffende land volgens de Dublin-verordening”, legt ze uit. Binnenkort gaat dat daadwerkelijk gebeuren met 450 asielzoekers die terug naar Duitsland gaan en daar hun asielprocedure moeten afmaken.