Zonder EHBO wordt niet gerend

Foto Rien Floris EHBO'er Louise Schalkoort uit Castricum buigt zich over slachtoffer Patty.

ZAANDAM - Ze heeft alles gegeven, die laatste driehonderd meter. Ieder sprankje energie perste Patty (loopnummer 14547) er uit om onder de 1.20 te komen en daarom ligt ze nu bij te komen op een brancard bij de EHBO.

Door Rien Floris - 18-9-2016, 17:53 (Update 18-9-2016, 18:02)

Na de finish ga je als renner linksaf naar je kledingtassen. En als het misgaat, rechtsaf naar de EHBO. Meestal word je er door ’slachtofferscouts’ van het Rode Kruis na de finish al uitgepikt. Is iemand bleek, kijkt ie verward uit zijn ogen en zwalkt hij over de straat dan spreken de EHBO’ers hem of haar aan en pakken desnoods de rolstoel om het slachtoffer naar de tent te brengen.

Sponzen

EHBO’er Louise Schalkoort uit Castricum buigt zich over slachtoffer Patty. Een natte spons om extra af te koelen op het voorhoofd. Ze hebben een speciekuip vol staan met water en sponzen. Extra drinken en even later een stuk zilver en goud folie om te zorgen dat Patty niet te veel afkoelt. ,,Gisteravond heb ik nog de Damloop by night gedaan, dat ging prima. Ik loop veel, vrijwel iedere dag’’, zegt de doorgaans topfitte hardloopster uit Rijssen. Voor halve marathons draait ze haar hand niet om, maar vandaag kwam ze de man met de hamer tegen. ,,Ik heb gewoon te veel gegeven omdat ik onder de 1.20 wilde komen. Ik zag spikkeltjes en werd door de EHBO opgepikt en hier naartoe gerold. Louise en ook Corry zijn schatten. Ik word prima verzorgd’’, zegt ze glimlachend op de brancard.

Teamleider Georgette van der Veen uit Purmerend zwaait al vijftien jaar de scepter in de EHBO ’finishtent’ pal naast de tent met medische professionals, triage-verpleegkundigen en ambulances. Loopt het mis, dan staan die meteen paraat, nemen het over of brengen de ongelukkige loper naar het ziekenhuis.

Voorlopig blijft het bij oververhitte lopers die moeten afkoelen. Dan moet je wel de temperatuur weten. De oorthermometers geven rare waardes aan, snel komen er nieuwe. Het is een kwestie van koelen, drinken, niet te veel koelen en inpakken in folie. Koelpacks op wrakke enkels, kneuzige knieën, en haperende hamstrings. Professionele medici van het Rode Kruis kijken naar de heftigste gevallen.

EHBO’ers Corry uit Monnickendam en Nicolai uit Zwaag gaan vlak na de finish potentiële ’klanten’ bekijken. Ze scannen de meute die rustig uitstapt na de lange tocht. ,,Hoe roder het hoofd en hoe meer ze zweten, hoe beter het met ze gaat’’, zegt Corry. Net als Nicolai heeft ze een tiental jaren sigma-ervaring: Snel Inzetbare Groep Medische Assistentie. Trekt iemand wit weg, zwalkt hij of laat hij zelfs de urine lopen, vertelt Corry, dan grijpen we in.

Corry en Nicolai waren bij de dodelijke slachtoffers die vielen tijdens de damlopen in 2009 en 2014. Natuurlijk doet dat wat met ze en natuurlijk hebben ze erover nagepraat. Maar Corry zegt ook: ,,Misschien ben ik een harde, maar als er 50.000 mensen bij elkaar zijn, dan zijn volgens de statistiek drie dodelijke slachtoffers niet vreemd. Ik ben ook bij de brand in Volendam geweest...’’

Even later gaat het vlak voor de finish echt mis. Een jonge vrouw wordt door een EHBO-team aangesproken en gaat onderuit. Ook EHBO’er Nicolai snelt toe. Ze reanimeren in afwachting van de ambulances. Het reanimeren duurt ruim een kwartier. Vriend en ouders die langs de kant stonden om toe te juichen, krijgen de schrik van hun leven. Het slachtoffer krijgt een infuus en wordt met kloppend hart afgevoerd naar het VU. Op enkele meters afstand draven de renners door en de speaker die ze de finish over schreeuwt, is geen moment stil. Nicolai moet weer terug naar de EHBO-tent aan de finish. ,,Ze hebben me daar nu meer nodig.’’