Schiphol paait de buren met een show

EPA Met een vr-bril op het bagagesysteem bekijken. Bekijk Fotoserie

SCHIPHOL - Juist een bedrijf als Schiphol realiseert zich dat een goede relatie met de buren van essentieel belang is. De luchthaven levert immers niet alleen veel werkgelegenheid op, maar geeft ook geluidsoverlast. Om de relatie met de buren te verbeteren, kwamen 10.000 mensen dit weekeinde op bezoek.

Door Frans van den Berg - 18-9-2016, 15:18 (Update 18-9-2016, 15:39)

„Schiphol maken we zijn allen. Hier werken 60.000 mensen en werken 500 bedrijven samen en dat is soms best ingewikkeld. Dat willen we onze superburen laten zien”, legt Schiphol topman Jos Nijhuis uit, die tijdens de finaleshow in een brandweerwagen en gekleed in een brandweerpak zijn opwachting maakt.

In een ver verleden reden bussen met bezoekers over het platform waar ook de vliegtuigen staan, tegenwoordig is dat onmogelijk. De veiligheidsmaatregelen zijn alleen maar strenger geworden. Op Schiphol is het ook steeds drukker geworden en dan kan je in twee dagen niet even 10.000 buren door de vertrekhal, de bagagekelder, hangars en langs de brandweer leiden. Dus is gekozen voor een show- en beursaanpak. In de hallen waar normaal de sneeuwvloot staat, presenteren de bedrijfsonderdelen en partners zich. Een mix van de Efteling en de huishoudbeurs. Veel prijsvragen, spelletjes en hebbedingetjes. En wie jarig is, Schiphol bestaat honderd jaar, trakteert ook op taart, koffie en een fraai magazine.

Vr-bril

En dus geven de bezoekers zich over aan het gooien met papieren vliegtuigtuigjes in de hoop een reis te winnen. Kunnen ze met een vr-bril op, gezeten op een bagagewagen, zelf ervaren hoe een koffer door het bagagesysteem in de kelders gaat. De douane heeft een uitstalling aan in beslag genomen goederen meegenomen. Liefhebbers mogen zo snel mogelijk proberen een container te laden met dozen bloemen. Het is dringen binnen, maar buiten is meer plek. Daar staat een tiental wagens van de luchthaven, brandweer, KLM en andere partijen. Vaak met een medewerker die echte belangstellenden meer kan vertellen over het werk.

De klapper is de show bij het oefenvliegtuig van de Schipholbrandweer. KLM laat zien hoe vliegtuigen al vanaf enkele graden rond het vriespunt met een vloeistof worden bespoten tegen bevriezing van de bewegende delen. En mocht het sneeuwen, dan zorgen de ijsberen er voor dat de landingsbanen open blijven. Die ijsberen zijn medewerkers die normaal op kantoor zitten, maar bij sneeuw uitrukken met een imposant wagenpark. Vijftien schuivers op een rij maken één baan sneeuwvrij. De luchthaven heeft ook twee sneeuwblazers die ieder 1500 kilo sneeuw per seconde wegwerken. Wagens die een dikke twee miljoen euro per stuk kosten. Ook de brandweerwagens ogen hightech en laten zien hoe snel de vlammen rond het vliegtuig worden gedoofd. Bij de demonstratie wordt met water gespoten, normaal met schuim en poeder.

En dan staan de bezoekers na enkele uren weer bij het hek. Nog even kijken naar de toestellen die vanaf de Zwanenburgerbaan opstijgen en dan met de pendelbussen terug. Tevreden gezichten en volle tassen. De meest dichtst bij zijnde buren zijn gewoon op de fiets gekomen. Maandag mogen de passagiers nog delen in de feestvreugde en komt de koning langs bij de inmiddels koninklijke luchthaven.