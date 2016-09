Nieuwe deal nodig over Schiphol

SCHIPHOL - De grens is bijna bereikt en dan is Schiphol vol. Maar hoe gaat het verder na 2020? Daar moet de komende maanden een akkoord over worden bereikt. Gesprekken verlopen tot nu toe moeizaam.

Groei is heet hangijzer

Dit najaar is het tien jaar geleden dat oud-minister Hans Alders met zijn overlegtafel begon. In 2008 sloten bewonersgroepen, sector en overheden een akkoord over een selectieve groei van de luchtvaart. Schiphol mocht tot en met 2020 niet doorgroeien naar 600.000 vluchten, maar tot 510.000. Lelystad en Eindhoven zouden samen 70.000 extra vluchten opvangen.

Tien jaar later is de Alderstafel in feite nog steeds actief, al heet het nu de Omgevingsraad Schiphol. Nog steeds is Alders voorzitter. „Er dienen zich namelijk steeds weer nieuwe vraagstukken aan. De grenzen aan de groei zijn nu weer bereikt en daarom moeten er weer nieuwe afspraken worden gemaakt”, legt secretaris Johan Weggeman tijdens een symposium van milieuprofessionals (VVM) uit.

Nachtvlucht

Zo is over de nachtvluchten in 2008 afgesproken dat er maximaal 32.000 vluchten per jaar zijn tussen 23 uur en 7 uur. Later is dat zelfs bijgesteld naar 29.000. De bewoners constateren nu dat Schiphol zich niet aan de toezegging houdt en dat het aantal nachtvluchten dit jaar juist weer toeneemt tot 31.000.

Het tweede probleem is het inzetten van vier start- en landingsbanen tegelijkertijd. Dat is nodig op piekmomenten wanneer er zowel heel veel starts als landingen zijn. Het gevolg is dat heel veel bewoners tegelijkertijd toestellen over hun woning krijgen. Onder druk van de sector stemden bewoners al in met een verhoging van het gebruik van 60 naar maximaal 80 toestellen per dag vanaf die vierde baan. „Over het hele jaar gezien gaat het om 32 vliegtuigen, maar op piekmomenten zoals in de zomer lopen we toch vast. Op vijf tot zes dagen per jaar gaan we over de grens van 80 heen en het is de vraag of we straks een boete krijgen”, erkende Ed Gordijn die namens Schiphol bezig is met het opstellen van de Milieu Effect Rapportage. „Wanneer we na 2020 verder kunnen groeien, wordt het gebruik van de vierde baan een nog groter knelpunt.”

Na 2020

De grootste vraag is natuurlijk hoeveel Schiphol na 2020 nog kan groeien. In ruil voor het extra gebruik van de vierde baan is de grens al verlaagd naar 500.000 vluchten. Onlangs gaf Schipholdirecteur Jos Nijhuis in deze krant al aan dat eind dit jaar bijna de 480.000 vluchten zijn bereikt. Vier jaar lang is dan nauwelijks groei mogelijk.

In het Aldersakkoord staat dat na 2020 groei mogelijk is wanneer de geluidsoverlast afneemt. Die winst zou dan worden gedeeld tussen omwonenden en sector. Bij overlast wordt niet gekeken naar een bepaalde hoeveelheid geluid die Schiphol mag veroorzaken. Bij overlast draait alles om het aantal ernstig gehinderden en slaapverstoorden in het gebied rond de luchthaven.

Uit de nu opgestelde MER blijkt volgens Gordijn dat de geluidswinst 34 procent is, terwijl in het Aldersakkoord vijf procent was afgesproken. Winst die wordt geboekt door het inzetten van stillere vliegtuigen, aangepaste routes, glijvluchten in de nacht en een nieuwe startmethode. Ofwel, uit de nog niet gepubliceerde MER zou blijken dat 29 procent meer geluidswinst is geboekt. Volgens de Aldersafspraak mag de helft van die winst worden gebruikt voor extra vluchten en de andere helft komt de bewoners ten goede.

Maar dan moet die rekenmethode dus wel kloppen en dat wordt nu opnieuw bekeken. De kans is groot dat de totale winst dan minder hoog uitvalt. Een ander discussiepunt is nog hoe de 50/50 regeling werkt. Schiphol claimt dat alle winst tot 2020 volledig mag worden gebruikt voor extra vluchten na 2020. Bewoners en de staatssecretaris menen dat de winst moet worden gedeeld, ook van de winst die voor 2020 wordt behaald.

Het lijkt een discussie over punten en komma’s, maar het gaat wel ergens over. Want stel dat die 29 procent geluidswinst wel klopt, mag Schiphol dan na 2020 groeien met 72.500 of 145.000 vluchten? Een heet hangijzer dus