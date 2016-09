Veiligheid reactor Petten in geding

archieffoto Het bassin van de reactor in Petten. Bekijk Fotoserie

PETTEN - De veiligheid van de kernreactor in Petten is in het geding. De reactor wordt gezien als ’geldmachine’ signaleert een nucleair deskundige die vreest voor fouten door menselijk handelen.

Door Rien Floris - 7-9-2016, 18:49 (Update 7-9-2016, 19:46)

Onderzoek en debat over Petten

De veiligheid van de reactor in Petten en de perverse financiële prikkels moeten worden onderzocht. Bovendien komt er snel een kamerdebat over ECN/NRG; aangevraagd door GroenLinks met steun van de VVD.

Lees verder...

De nucleair deskundige die het Energieonderzoek Centrum Nederland adviseerde, vreest toenemende onveiligheid door financiële druk op de exploitant van de kernreactor NRG. Dat schrijft hij in een brief aan de directie.

De brief van de oud-medewerker kwam bij de NOS terecht die de bevindingen aan een aantal deskundigen voorlegde die dat beeld bevestigen.

Onderaan dit artikel, bij gerelateerde documenten, kunt u de brief lezen.

De nucleair deskundige die orde op zaken kwam stellen bij NRG (Nuclear Research & consultancy Group), meldt in de brief ’perverse prikkels’ door een lening van 82 miljoen die ECN moet terugbetalen aan het Rijk.

Onderzoek

PvdA, D66 en SP willen dat de ministers Kamp en Schultz een groot onerzoek starten naar de veiligheid van kernreactor Petten. Eerder dit jaar trok oud-directeur Saris aan de bel over de veiligheid. Een medewerker van NRG maakte even later melding van falende apparatuur in Petten waardoor transport van radioactief afval naar de opslag bij COVRA werd vertraagd.

ANP Luchtfoto van de kernreactor van Petten

Veiligheid losgelaten

Commercie viert volgens de deskundige hoogtij in Petten waardoor zelfs veiligheid als leidend principe is losgelaten. Medewerkers typeren de reactor waarmee isotopen worden geproduceerd als de geldmachine.

,,Safety is not our overarching priority’’, citeert de NOS uit het document. Maar dat zijn woorden van de medewerker en niet van ECN.

ECN kan zich hier absoluut niet in vinden, zegt woordvoerder Chris de Koning. ,,Veiligheid staat bij ons op nummer 1 en er worden geen concessies gedaan. Besluiten over bijvoorbeeld het stil laten leggen van de reactor worden genomen door de reactormanager, gebaseerd op alle procedures en niet door de directie van NRG .’’

Financiële problemen

ECN ontkent niet dat er financiële problemen zijn, maar die leiden niet tot veiligheidsproblemen, benadrukt directeur Thomas Martin. Ook de (oud)medewerkers die de NOS meest anoniem heeft gesproken, vrezen niet vandaag voor nucleaire rampen. Ze zien zelfs dat er veel aan veiligheidsverbetering is gedaan. Maar de medewerkers zien wel problemen aan de horizon. Door de druk om financieel beter te presteren, worden menselijke fouten gevreesd en is ‘een ongeluk in de maak’, zo waarschuwen ze.

Cocktail

De financiële cocktail waar ECN mee worstelt, heeft te maken met de hoge (historische) kosten voor verwerking van radioactief afval, de prijs van medische isotopen die niet kostendekkend is omdat de concurrerende producenten subsidie krijgen en de lening van 82 miljoen. De ECN-directie zou werken aan een geheim businessplan om de lening terug te betalen, al wordt getwijfeld over de haalbaarheid. Ook wordt gewerkt aan ontvlechting van ECN en NRG.

Bijzonder is dat de medewerker de brief schreef ’op verzoek’ van ECN/NRG. ,,We vragen alle medewerkers die uit dienst gaan of ze nog tips hebben. Dat had deze werknemer ook, maar de brief is doorgespeeld aan de omroep.’’