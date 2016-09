Treinstation Schiphol overzichtelijker

foto frans van den berg Hier komen twee roltrappen.

SCHIPHOL - Het treinstation op de luchthaven Schiphol wordt momenteel aangepast om de groeiende drukte op te vangen. Meer ruimte op de perrons, betere verwijzingen en extra personeel.

Door Frans van den Berg - 7-9-2016, 14:29 (Update 7-9-2016, 14:29)

Vooral het perron tussen de sporen 1 en 2 is een probleem. Dat is het oudste deel (1978) van het station. Dit perron is smaller dan de andere twee later gebouwde perrons. Het is ook het perron waar de meeste treinen richting Amsterdam stoppen. En op de een of andere manier kiezen bijna alle passagiers de meest noordelijke trap op Schiphol Plaza en worden de andere twee trappen veel minder gebruikt. Het gevolg is dat iedereen op een kluitje staat. Een levensgevaarlijke situatie, zeker nu NS meer treinen wil laten rijden.

Met het aanpassen van trappen, het plaatsen van betere informatieborden en het inzetten van meer personeel moet het probleem snel worden verholpen, benadrukken NS en Prorail tijdens een wandeling door het station. Een lange hellingbaan is vervangen door trappen, zodat daar meer mensen tegelijkertijd naar boven en beneden kunnen lopen. Een trap en roltrap worden momenteel vervangen door twee nieuwe snellere roltrappen. Op het perron zijn zogeheten technische ruimtes kleiner gemaakt, zodat daar meer mensen kunnen staan.

Storingen

NS heeft inmiddels ook extra mensen ingezet die informatie geven en passagiers op het perron aansporen meer naar achteren te lopen. Bij spoor 1 staan wel vijf van die medewerkers. Het is daar dringen geblazen omdat op het andere spoor net een treinstel van de IC-direct is uitgevallen vanwege een storing aan de deuren. Toch beweren Prorail en NS dat het aantal storingen op en rond Schiphol aan het afnemen is. Ook wordt veel minder vaak groot alarm geslagen na een brandalarm in een van de tunnels. In de meeste gevallen is het namelijk loos alarm, zodat het zinvoller is wanneer eerst wordt gekeken wat er aan de hand is.

Een grote verbetering zit ook in de borden. Eindelijk gaan de vele buitenlandse reizigers zien welke treinen naar Amsterdam CS gaan. Nu al staat bij perron 1 niet meer dat de sprinter naar Vathorst gaat, maar naar Amsterdam CS. De finale volgt dit voorjaar met het plaatsen van een balk boven het perron waarop precies wordt aangegeven waar de volgende trein langs het perron staat en waar de deuren zitten.