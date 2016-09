Loods herbestemming en crowdfunding

Foto Marisa Beretta Jack van der Hoek

HAARLEM - ,,Herbestemming is dé opgave voor de komende jaren.’’ Dat stelt cultuurgedeputeerde Jack van der Hoek. ,,Als veel erfgoed leegstaat, komt de leefbaarheid onder steden en regio’s onder druk te staan.’’

De nieuwe cultuurnota, die dit najaar door Provinciale Staten van Noord-Holland wordt behandeld, bevat verschillende instrumenten om een goede benutting van het erfgoed te bevorderen.

Verduurzaming van de panden is één van de maatregelen. Van der Hoek: ,,We willen de monumentenmonitor uitbreiden met gegevens over energieverbruik. Op die manier kunnen we...