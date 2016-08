Conflict om Nederlandse T. rex in VS

Foto ANP Trix, hier nog in Amerika.

LEIDEN - In Nederland is de komst van de Tyrannosaurus rex een groot feest, maar in Amerika bederft een hoogoplopend conflict de pret. De Amerikaanse verkoper van het skelet kan vooralsnog fluiten naar zijn geld. Een naburige landeigenaar procedeert over de eigendomsrechten van T. rex Trix, een van de duurste fossielen ter wereld.

Door Van onze verslaggever - 29-8-2016, 9:24 (Update 29-8-2016, 9:31)

Geld Naturalis nog niet naar eigenaar

„Het is werkelijk heel vervelend”, laat de Amerikaanse tyrannosaurusjager Peter Larson telefonisch weten. Hij is de man die de deal tussen het Leidse museum Naturalis en de landeigenaar in de staat Montana heeft geregeld.

Vijf miljoen euro legde Naturalis in totaal op tafel, geholpen door een crowdfundingactie met Freek Vonk. De eigenaar van het land waar de botten zijn gevonden, heeft van zijn aandeel echter nog geen cent gezien. „Het bedrag staat vast op een derdenrekening”, zegt Larson.

’Raar dat een rechter zich over T. rex moet buigen’

„Het is raar dat mensen in Amerika een rechtszaak zijn begonnen over Trix, de Tyrannosaurus rex van Naturalis.” Dat zegt de tyrannosaurusjager Peter Larson.

Het conflict draait om het feit dat je in veel Amerikaanse staten als eigenaar van een stuk land niet automatisch ook de eigenaar bent van alles wat ónder de grond zit. Het kan zijn dat een andere partij aanspraak maakt op oliebronnen en andere minerale bodemschatten. Dat geldt ook voor het stuk prairie in Montana waar de botten van Trix zijn gevonden: de ’minerale rechten’ liggen bij de buren.

Dinosaurusbotten zoals die van Trix liggen grotendeels onder de grond. Daarom eist de andere partij het Nederlandse geld op. Trix is gevonden door de in Nederland geboren Michele Lunstad samen met haar man Blaine, vlakbij hun afgelegen boerderij in Montana. Het echtpaar heeft ervoor getekend om te zwijgen over de eigendomsruzie.