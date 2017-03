Opnieuw bus bekogeld met steen in Heemskerk

HEEMSKERK - Opnieuw is er een bus bekogeld met een steen in Heemskerk. Dit gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag rond middernacht.

Door Milo Lambers - 16-3-2017, 8:49 (Update 16-3-2017, 8:55)

Dit keer was het raak op de Ruysdaelstraat in Heemskerk. In de bus zaten op dat moment twee passagiers. De inzittenden raakten niet gewond. De buschauffeur heeft niet gezien wie de stenen heeft gegooid.

Een getuige op straat heeft iemand zien instappen in een donkerkleurige auto. Deze is weggereden richting de Spoellaan in Heemskerk. Mogelijk hebben de inzittenden niks met het incident te maken en gaat het om belangrijke getuigen. De inzittenden kunnen zich melden bij de politie.

In Heemskerk worden gergeld bussen bekogeld. De afgelopen weken was het al twee keer eerder raak.