VVD grootste in Heemskerk, gevolgd door PVV

HEEMSKERK - De VVD is in Heemskerk bij de Tweede Kamerverkiezingen de meest populaire partij gebleken. 24,3 procent van de stemmers koos voor de partij van de huidige premier Mark Rutte.

De VVD wordt gevolgd door PVV (12,9%), D66 (12,1%) en CDA (11,5%). GroenLinks heeft de grootste sprong gemaakt qua stempercentage, van 2,1% in 2012 naar 9,3% in 2017. De PvdA kent daarentegen de grootste daling: van 26,1% in 2012 naar 6,1% in 2017.

Het opkomstpercentage in Heemskerk was 82,9%.