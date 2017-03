VVD ook in Castricum de grootste

CASTRICUM - De VVD is ook in Castricum de grootste partij. De opkomst lag met 88,21 procent hoger dan vier jaar eerder. Toen bracht 83 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uit.

D66 is na de VVD de grootste in het dorp. Zij worden gevolgd door CDA, GroenLinks en PVV. De volledige uitslag is hier te vinden.