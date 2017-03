Tweede stembus nodig in Montessorischool Beverwijk

Foto Ronald Goedheer

BEVERWIJK - In de IJmond is het lekker druk bij de stembureaus. Het ziet er naar uit dat ook hier de opkomst hoger gaat worden dan in 2012.

Halverwege de middag moest in het stemlokaal in de Montessorischool aan de Laan van Blois in Beverwijk de tweede stembus worden geplaatst omdat de eerste al vol was. Vincent Kellenaar van het stembureau krijgt op de foto hulp van Herke van Beek van de school.

Verschillende stemmers hadden overigens moeite met het in de stembus proppen van het omvangrijke stembiljet. Goed vouwen was het devies.