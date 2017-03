Een eerbetoon aan Rianne

BAKKUM - Stralende glimlach. Blonde krullen waaiend in een strandbriesje. De jeugd spat er af op de foto van Rianne Brouwer. Achttien jaar werd ze maar.

Door Koen van Eijkk.van.eijk@hollandmediacombinatie.nl - 16-3-2017, 10:00 (Update 16-3-2017, 10:00)

Op 2 februari 2012 worden Rianne en haar vriend Alex dood gevonden in een hutje in het dorp Muang Ngoi in Laos. In de documentairereeks ’Break Free’ van BNN-Vara gaan Rianne’s moeder Ingrid en haar zus Laura naar Laos om over Rianne te vertellen en haar een eerbetoon te brengen.

De oorzaak van haar overlijden is onbekend gebleven, vertelt vader Sjoerd Brouwer aan de vooravond van de uitzending. ,,Wat er precies gebeurd is, zullen we helaas nooit weten. Gelukkig is van een misdrijf geen sprake geweest. Ze zijn in hun slaap overleden, op een van de mooiste plekjes van Laos. Muang Ngoi is een paradijsje, zo mooi. Dat geeft ons een beetje troost.’’

In november 2011 vertrok Rianne van huis. In het voorjaar had ze haar vwo-diploma behaald op het Jac. P. Thijsse College in Castricum. Een verre reis maken was haar droom. Ze begon in Maleisië, reisde door naar Vietnam en belandde via Cambodja en Thailand in Laos.

Ze reisde alleen. Vader Sjoerd: ,,Al vanaf haar 16e had ze de drang om op reis te gaan. Ze had het er vaak over en was serieus bezig met de voorbereiding. Ze heeft hard gewerkt om het geld bij elkaar te krijgen. Het was zo belangrijk voor haar. Al zouden we het hebben gewild, we konden haar toch niet tegenhouden. We vonden het een mooi idee, heel spannend en we hadden positieve verhalen gehoord over reizen, en zeker over Azië. Dat het zo zou aflopen hadden we nooit kunnen bedenken.’’

Maatjes

De afgelopen jaren waren loodzwaar. ,,Gelukkig zitten we met zijn drieën op één lijn en doen we het naar omstandigheden goed. We hebben elkaar en we hebben lieve vrienden en familie van wie we steun krijgen. Onze dochter Laura heeft het moeilijk gehad, en nog. Zij en Rianne waren niet alleen zussen maar ook echte maatjes van elkaar.’’

Toen de programmamakers contact zochten voor de serie, hebben de Brouwers goed nagedacht of ze wilden meewerken. ,,We hebben verschillende gesprekken met de makers gehad voordat we ja hebben gezegd. De impact is groot. Daar hadden we op gerekend. Maar dat ik met journalisten zou praten, had ik bijvoorbeeld niet voorzien. Het is het waard. De uitzending is een eerbetoon aan Rianne. Het helpt ons terugkijken naar haar leven en de gelukkige perioden die we met elkaar hebben gehad. Vooral Ingrid en Laura wilden heel graag zien en ervaren wat Rianne daar heeft meegemaakt. Nee, ik ben niet meegegaan. Ik had de behoefte niet.’’

Thuis

Ze hebben de uitzending al gezien afgelopen weekend, gekeken bij de programmamakers. ,,Het is een indrukwekkende en ontroerende documentaire geworden. Voor ons erg emotioneel. Het enige wat wij wilden is nog een keer kijken. En nog een keer. En dat gaan we doen. Vanavond thuis, met zijn drietjes.’’

’Een ode aan het leven’. Zo omschrijft BNN-Vara de nieuwe serie van Break Free die vanavond begint bij BNN op NPO 3 (21 uur). In elk van de zes afleveringen staat een jong persoon centraal die op reis ging naar het buitenland, maar nooit terug kwam. De makers gaat met nabestaanden naar de plaats waar hun geliefde is overleden. In de eerste aflevering staat Rianne Brouwer uit Bakkum centraal. Zij overleed in 2012 op achttienjarige leeftijd in Laos.

Break Free is bedacht en wordt geregisseerd door documentairemaker Geertjan Lassche. Het eerste seizoen van Break Free is genomineerd voor een TV-Beeld in de categorie Beste factual.