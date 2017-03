Het bewijs is er: Romein is romein

foto hazenberg archeologie Het skelet van de ’man in de waterput’.

VELSEN - De Romeinse soldaat die in 1977 bij Velsen werd opgegraven was een echte Romein. Dat is de uitkomst van archeologisch isotopenonderzoek op het skelet.

Door Koen van Eijkk.van.eijk@hollandmediacombinatie.nl - 15-3-2017, 20:00 (Update 15-3-2017, 20:00)

Het lijkt logisch dat een Romeinse soldaat een Romein blijkt te zijn, maar dat is het niet. De Romeinen maakten veel gebruik van Germaanse huurlingen, zeker aan de grenzen van het rijk. De twee forten die de Romeinen bouwden bij Velsen lagen aan de grens.

Ze lagen aan het toenmalige Oer-IJ - ’Flevum’ zoals de Romeinen de...