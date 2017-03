Beverwijk heeft veel te veel winkelruimte

BEVERWIJK - Beverwijk - Wethouder Tim de Rudder is ingenomen met het koopstromenonderzoek, dat onlangs het licht zag. In het onderzoek ziet hij een bevestiging dat de gemeente Beverwijk op de goede weg is, door het aantal vierkante meters winkelruimte sterk in te krimpen.

Door Bart Vuijk - 15-3-2017, 15:48 (Update 15-3-2017, 15:48)

,,Uit het onderzoek blijkt dat Beverwijk veel meer vierkante meters winkelruimte heeft dan vergelijkbare gemeenten. We hebben een grote hoeveelheid winkels die dagelijkse benodigdheden verkopen, zoals supermarkten, groenteboeren, slagers etcetera. De gemiddelde opbrengst per vierkante meter winkelruimte is...