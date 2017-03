IJmond Werkt krijgt nieuwe directeur

BEVERWIJK - Sociaal werkorganisatie IJmond Werkt heeft per 1 april een nieuwe directeur. Het is Erwin van Hardeveld (49), die interim-manager Joost van Loon opvolgt.

Door Bart Vuijk b.vuijk@hollandmediacombinatie.nl - 15-3-2017, 15:24 (Update 15-3-2017, 15:24)

Van Loon trad vorig jaar juli aan als tijdelijk opvolger van directeur Mark Bouma, die door het IJmond Werkt-bestuur met een riante premie van zeker 215.000 euro is weggestuurd. Over deze vertrekregeling is het nodige te doen in de IJmondse gemeenteraden. De organisatie is erdoor in de rode cijfers gekomen.

Erwin van Hardeveld is door voorzitter Arjen Verkaik, wethouder van Velsen, per brief voorgesteld aan de gemeenteraden. De nieuwe directeur woont in Almere en heeft de afgelopen 25 jaar vooral als interim-manager gewerkt bij zeer diverse organisaties.

Zijn laatste baan was bij de Belastingdienst, waar hij medeverantwoordelijk was voor de uitvoering van een regeling om ruim 5000 medewerkers met een riante premie te laten vertrekken. Dat heeft staatssecretaris Wiebes in aanvaring gebracht met de Tweede Kamer.

Op het gebied van sociale diensten heeft Van Hardeveld de nodige ervaring bij het herstructureren en reorganiseren daarvan. Bij IJmond Werkt wil hij echter voor langere tijd aan de slag. ,,Ik wil echt eindverantwoordelijk zijn”, meldt hij desgevraagd aan deze krant.

Bij IJmond Werkt heeft Van Hardeveld de taak om de organisatie de toekomst in te loodsen. ,,Waarbij één ding niet verandert: het geld wordt steeds minder.”

IJmond Werkt ligt de afgelopen tijd onder het vergrootglas van de gemeenteraden. Vijf lokale fracties uit Velsen, Beverwijk en Heemskerk pleitten onlangs voor een raadsenquête over de vertrekregeling van oud-directeur Bouma.

Gemeentebelangen Beverwijk wil bovendien dat Beverwijk net als Velsen een onderzoek instelt naar strafkortingen. Deze krant heeft vorig jaar onderzocht dat IJmond Werkt aan uitkeringsgerechtigden 667 keer een strafkorting op de uitkering heeft opgelegd, vanwege zaken als het missen van een afspraak. Velsen wil weten of dat veel of weinig is, en Gemeentebelangen nu ook.