Eerste stemmer van Nederland: ’Volgende keer mag Eelco voor’

Foto ANP Milo Lambers staat op het punt om te stemmen.

CASTRICUM - Het begon als een geintje; ,,Ik las een berichtje over Castricum, dat je er vanaf middernacht kon stemmen in de bloemenzaak bij het station’’, vertelt verslaggever Milo Lambers (28) van de internetredactie van Holland Media Combinatie. ,,Grappig, mooi voor een stukkie, dacht ik. Ik had er geen idee van hoe groot dit ging worden.’’

Door Friso Bos - 15-3-2017, 15:20 (Update 15-3-2017, 15:43)

Een paar dagen tevoren verschenen meer gretige stemmers met vroege plannen op social media. ,,Cultureel Podium De Bakkerij kondigde aan voor live muziek te zullen zorgen,...