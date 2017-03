Zeeën zijn gezonder dan ooit tevoren

foto Willem den Heijer. De vriestrawler Carolien van rederij Vrolijk.

IJMUIDEN - De Nederlandse visserij bestaat uit de diepzeevisserij, waarbij trawlers op voornamelijk haring en makreel vissen. Daarnaast is er de platvisvisserij: kotters gooien hun netten uit op betrekkelijk ondiepe plekken (voor de kust) en vangen bodemvissen als tong en schol.

Door Willem den Heijer - 15-3-2017, 15:07 (Update 15-3-2017, 15:07)

Van makreel zwemt er in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan liefst vijf miljoen ton rond. Voor haring is dat naar schatting twee miljoen ton. De visserij op haring is al ruim tien jaar gecertificeerd met een duurzaamheidslabel.

Bovendien hebben de...