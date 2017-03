Benefiet ’cultuurpodium voor iedereen’ op zondag uitverkocht

Foto Karen Vleugel The Relic, met vlnr Ben van Egmond, Marco Metselaar, Caroline Wubbolts en Léon Groeneveld.

HEEMSKERK - De uitbaters van De Nozem en De Non ’krijgen hoge kosten voor de kiezen, vanwege het proces dat de gemeente Heemskerk heeft aangespannen’, staat in het persbericht over de benefietoptredens komend weekend. De entreegelden zijn om deze kosten te bestrijden.

Door Ton de Lange - 15-3-2017, 14:33 (Update 15-3-2017, 14:33)

Op vrijdagavond (€15) zijn er vanaf 22 uur ’diverse acts en dj’s’, op de reeds uitverkochte zondagmiddag- en -avond (400 kaarten á €10) zijn er acht bands die vanaf 15 uur belangeloos optreden. Dat zijn Barnbees, Bloes Broers, Santana Hot Collective, Blitz, Kraaijeveld/Nicola, Project 6, The Relic en Tommy Inc. De laatste is onder meer bekend van het marathonevenement Rock100 dat vorig jaar werd gehouden in A9 Studios in Uitgeest.

Zoals de meeste deelnemende bands is ook The Relic geworteld in de IJmond en bevestigt het viertal dat het bedreigde Heemskerkse poppodium niet voor niets een begrip is, tien jaar geleden voortgekomen uit Donkey Shot. The Relic, dat zich ook roert als Anouk-coverband, bestaat veertien jaar. Op 18 januari 2015 werd in De Nozem en De Non afscheid genomen van medeoprichter en drummer Ton Schouws, de Uitgeester stopte wegens privé-omstandigheden. Léon Groeneveld is zijn opvolger.

www.nozemennon.nl