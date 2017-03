Velsen-Noorder beschuldigd van jarenlange mishandelingen

HAARLEM - „Het is heel erg dat zij dit zo heeft beleefd’’, zei verdachte Roelof D. (62) uit Velsen-Noord huilend bij de rechtbank in Haarlem over het huiselijk geweld tegen zijn ex-vriendin.

Door Jeannine Verhagen - 15-3-2017, 13:45 (Update 15-3-2017, 13:48)

Die vrouw beschuldigt hem van jarenlange geestelijke en lichamelijke mishandelingen. Het openbaar ministerie verdenkt de man daarnaast ook van verboden wapenbezit. Hij had een deels omgebouwd alarmpistool, pepperspray, een verboden mes en een slagwapen in zijn bezit. Officier van justitie Dikram Sarian eiste een half jaar voorwaardelijke celstraf, 200 uur...