Nozem en Non voor de rechter

HEEMSKERK - Zowel uitbaters Burg-hout & Kabel als de gemeente Heemskerk slijpen de messen; binnenkort heeft de eerste rechtszitting plaats over het huurcontract van de A. Verherentstraat 1 te Heemskerk, beter bekend als De Nozem en de Non. Begin deze maand is al een regiezitting geweest inzake deze kwestie.

Door Friso Bos - 15-3-2017, 12:47 (Update 15-3-2017, 12:47)

In een regiezitting worden administratieve zaken afgehandeld en gekeken wat er nog meer moet gebeuren voordat de echte inhoudelijke behandeling kan beginnen. Intussen bereidt uitbater Wim Burghout zich voor op het benefietfestival van...