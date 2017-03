Als eerste van Nederland gestemd

Foto: ANP

CASTRICUM - Al om elf uur staat er voor het stembureau op station Castricum een groepje van vier mensen. Allemaal willen ze als eerste in Nederland hun stem uitbrengen. Verslaggever Milo Lambers was ze net even voor en had de primeur.

Door Milo Lambers - 15-3-2017, 1:12 (Update 15-3-2017, 1:56)

,,Nee! Het zal toch niet?”, roept een man op twintig meter afstand van mij. Het is toevallig een bekende, Eelco Zwikker. ,,Ben ik nou de tweede?” Ik zeg dat ik het hem wel had gegund, maar van binnen juich ik. Het...