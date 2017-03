Verkiezingen afgetrapt bij stembureau station Castricum

Stemmen op station Castricum Bekijk Fotoserie

CASTRICUM - Het stembureau op het station in Castricum is in de nacht van dinsdag op woensdag om klokslag twaalf als eerste in Nederland geopend.

Traditiegetrouw opent het stembureau in de bloemenkiosk op het station in Castricum als eerste zijn deuren. Meestal rond vijf uur’s ochtends, dit keer voor het eerst om middernacht.

En dat maakte veel los. Op sociale media lieten viel inwoners van de gemeente Castricum al weten om een poging te wagen de eerste te zijn.

Rij voor het stembureau station Castricum

Cultureel podium De Bakkerij kwam met een ludieke actie en organiseerde in de stationshal ‘Uit Je Stem’, een minifestivalletje met een optreden van de band Die Vers.

Castricum kon niet helemaal niet de titel ’eerste’ claimen. Tegelijk ging stembureau Tolhuistuin in Amsterdam open.

Station Castricum is de eerste van ruim zestig NS-stations waar kiezers woensdag kunnen stemmen. Vroeg in de ochtend volgen er meer stations. Zo gaan de stembureaus in Breda en Nijmegen al om 05.15 uur open. Een kwartier later volgen Barendrecht, Zwijndrecht, Roermond en Meppel.

De stations zijn niet de enige plekken waar al vroeg kan worden gestemd. Op Eindhoven Airport kunnen kiezers vanaf 05.00 uur terecht.

Dit artikel is gepusht naar onze nieuwsapp. Heeft u de app nog niet? Download hem snel voor Android of IOS.