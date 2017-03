Vlaamse tv-ploeg bij Heemskerkse kapper Aad van Tunen

Foto Heleen Vink Dik Goudemond in de stoel van kapper Aad van Tunen die met de Vlaamse tv-ploeg praat.

HEEMSKERK - Met drie man sterk was dinsdag de Vlaamse VRT-televisieploeg van het programma ’Terzake’ op reportage in Heemskerk. Ook de kapsalon van de politiek geëngageerde Aad van Tunen deden ze aan. Het tv-programma gaat in op de actualiteit van de dag en volgt zodoende de aanloop naar de Nederlandse verkiezingen.

Door Heleen Vink - 14-3-2017, 22:18 (Update 14-3-2017, 22:41)

Omdat Heemskerks gemiddelde kiesgedrag overeenkomt met de landelijke uitslag van vier jaar geleden is de Belgische ploeg hier. Eerder die ochtend werd het tuindersbedrijf van Pletting bezocht, vertelt Lauwke Vandendriessche, journalist...