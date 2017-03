Auto belandt op verkeerde weghelft en botst met tegenligger in Beverwijk

Foto: Mizzle Media / Niels Folkers Bekijk Fotoserie

BEVERWIJK - Twee auto’s zijn maandagavond met elkaar in botsing gekomen op de Plesmanweg in Beverwijk. Een van de auto’s was op de verkeerde weghelft beland. Eén van de bestuurders raakte gewond.

Het ongeval ontstond toen een auto die uit de richting van de Binnenduinrandweg kwam en richting de kruising met de Wijk aan Duinerweg reed, tegen een paaltje van een vluchtheuvel klapte en de verkeerde weghelft op schoot. Daar kwam hij in botsing met een tegemoetkomend voertuig.

Brandweer, ambulance en politie kwamen met spoed ter plaatse om assistentie te verlenen. Eén van de bestuurders is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De ander kwam met de schrik vrij.

De Plesmanweg was in een richting lange tijd afgesloten voor de afhandeling van het ongeval.