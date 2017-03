Wethouder geeft Berkhout lucht

Foto Heleen Vink Wim Berkhout van ’De Berk’.

UITGEEST - Bestempelde hij in november de gemeente - in de persoon van wethouder Antoine Tromp - nog als leugenaar, vier maanden later is Uitgeester Wim Berkhout (66) opmerkelijk goed gehumeurd. De reden is een ’goed gesprek’ met wethouder Judie Kloosterman. „Het Berkhout-perceel valt buiten deelgebied II in het centrumgebied”, zegt zij. „Dat geeft wel lucht”, aldus Berkhout .

Door Ton de Lange - 13-3-2017, 21:48 (Update 13-3-2017, 21:48)

Voor hen is het ook belangrijk nu te weten dat de gemeente zal meewerken aan eventuele bestemmingsplanwijziging van ’detailhandel’ naar ’wonen’. Kloosterman onderstreept...