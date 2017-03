Meld overlast hangjeugd Heemskerk aan de krant

HEEMSKERK - Sinds eind 2015 is een tiental Connexxionbussen in Heemskerk met stenen bekogeld. Ondanks diverse maatregelen lukt het tot nu toe niet om de daders op te pakken en te straffen. Volgens omwonenden van het Haydnplein, het centrum van de overlast, gaat het om een grote groep hangjongeren.

Door Van onze verslaggevers - 13-3-2017, 16:45 (Update 13-3-2017, 16:45)

Volgens burgemeester Mieke Baltus was het de laatste maanden rustiger wat betreft de overlast van de groep hangjongeren. Deze krant ontvangt echter signalen dat er wel overlast werd ervaren in de Componistenbuurt. Naast busbekogelingen zouden ramen worden ingegooid en mensen geïntimideerd. Daarom start deze krant met het dossier ’Overlast hangjeugd in de Componistenbuurt’. Om een zo compleet mogelijke tijdlijn te kunnen schetsen, hebben we uw hulp nodig. Daarom vragen wij om incidenten nu en uit het verleden te melden. Wat heeft u meegemaakt of gezien? Wanneer en waar? En heeft u het gemeld bij de politie? Mail naar redactie.ken@nhd.nl. Reacties worden vertrouwelijk verwerkt.