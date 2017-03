Geen extra kermis dit jaar op Stationsplein Beverwijk

Foto Heleen Vink De reguliere Beverwijkse kermis was vorig jaar op het Stationsplein. Dit jaar zou daar een nostalgische kermis komen, maar dat gaat niet door.

BEVERWIJK - Er komt dit jaar geen nostalgische kermis op het Stationsplein in Beverwijk. Exploitanten hebben geen interesse. Ook is er geen budget beschikbaar voor een tweede, kleinere kermis, naast de reguliere kermis op het Meerplein.

Door Annemiek Jansen - 13-3-2017, 21:00 (Update 13-3-2017, 21:00)

Dat laat wethouder Cecilia van Weel weten in een brief aan de gemeenteraad. Ze meldt dat de afgelopen maand is onderzocht of er een nostalgische kermis op het Stationsplein zou kunnen komen. ,,Helaas is gebleken dat het organiseren van een nostalgische kermis niet haalbaar is.’’

Bij de...