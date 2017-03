Zwitserse krant Blick: ’Steun Wilders neemt af in Beverwijk’

Screenshot De website van de Zwitserse krant Blick

BEVERWIJK - Voor een reportage over de ’rechtspopulist Geert Wilders’ koos de Zwitserse krant Blick het centrum van Beverwijk uit. Want tijdens de Europese verkiezingen in 2014 was de PVV de grootste in Beverwijk.

Door Van onze Verslaggever - 13-3-2017, 20:15 (Update 13-3-2017, 20:15)

Wilders zelf is voor de camera geïnterviewd (in Amsterdam). De politicus beschouwt Zwitersland als een voorbeeld, vertelt hij. Hij vindt dat Nederland teveel van zijn soevereiniteit heeft opgegeven aan de Europese Unie. Zwitserland daarentegen heeft dat niet. En dat geeft het Alpenland tal van voordelen onder andere op...