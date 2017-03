Tegeltableau plek in Museum Kennemerland

Foto PR Carli Bilars (rechts) heeft net het tableau onthuld, in bijzijn van Joep Frerichs van Museum Kennemerland (links) en Cees Hazenberg van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland.

BEVERWIJK - Het tegeltableau 650 jaar Weekmarkt heeft een prominente plek gekregen in Museum Kennemerland in Beverwijk. Tot 2014 hing het tableau in de Salle des pas-perdus in het Stadskantoor aan het Kennedyplein.

Door Van onze verslaggever - 13-3-2017, 14:06 (Update 13-3-2017, 14:06)

Na de sloop van het Stadskantoor raakte het tableau in de vergetelheid. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van de gemeente en het museum is het tableau uit het depot gehaald en gerestaureerd. Het tableau, een van de pronkstukken van het museum, hangt nu boven de receptiebalie in het Huis van Geschiedenis.

Fractievoorzitter Carli Bilars van Gemeentebelangen heeft het tableau officieel onthuld. ,,Het tableau hangt nu op een plek waar het naar mijn idee thuishoort.’’

Geschenk

De tekst op het tableau maakt de kijker duidelijk dat het een geschenk is van de Beverwijkse burgerij. Er wordt afgebeeld: Hermes of Mercurius, met de mercuriusstaf en mercuriushoed, de Wijkertoren, Floris V te paard, met de tekst ’Der kerlen god’ en het wapen van Beverwijk.

Het tafereel is ingemetseld geweest in het oude raadhuis, later het politiebureau, aan de Breestraat, tot de sloop ervan in 1984.

Het tableau is te bewonderen in Museum Kennemerland, op de Noorderwijkweg 2a. Openingstijden: zaterdag, zondag en woensdag van 14 tot 17 uur. Op feestdagen gesloten. Toegangsprijs volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: vijf euro.