Bert Nuhaan 65 jaar in het kledingvak

Foto Ronald Goedheer Kleermaker ’van de oude stempel’ Bert Nuhaan in zijn atelier.

VELSEN-NOORD - De nieuwe mijlpaal, het briljanten jubileum, levert Nuhaan geregeld de vraag op of hij aan stoppen denkt. „Nee, ik ga door tot het einde”, aldus de Beverwijker, een bekende naam in de theater- en musicalwereld. ,,Het aantal opdrachten neemt wel wat af, maar dat vind ik alleen maar prettig. Vroeger zat ik vanaf ’s ochtends vroeg in het atelier en ging ik na het avondeten weer terug, tot tien uur ’s avonds werken. Dat zou ik nu niet meer redden.”

Door Sander van Lubeck - 13-3-2017, 21:00 (Update 13-3-2017, 21:00)