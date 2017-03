Ufuk Ülker krijgt de ’Beverwijkse Belofte’

Ronald Goedheer Ufuk Ulker toont zijn onderscheiding. Duimpje in de lucht van burgemeester Ossel.

BEVERWIJK - Het kostte waarnemend burgemeester Freek Ossel een paar pogingen. Maar eindelijk mocht Ufuk Ülker zondagmiddag voorafgaand aan het duel tussen De Kennemers en FC Uitgeest (1-3) de Beverwijkse Belofte in ontvangst nemen.

Door Derk Bruger - 13-3-2017, 9:21 (Update 13-3-2017, 9:21)

Dat de uitreiking een goed bewaard geheim was bleek wel toen de Kennemersselectie de kantine van de voetbalclub binnenkwam. „Waarom zitten we hier nu?” zoemde het rond. Ook Ülker was zichtbaar verrast toen de burgervader plots naast hem kwam zitten en hem vervolgens toesprak.

Bescheiden

„We ontmoetten elkaar voor het...