NL Doet, een hoop helpende handen

Foto Ronald Goedheer Hulp-Willem-Alexander en hulp-Máxima aan de slag bij De Zien.

UITGEEST/BEVERWIJK - Zwembad De Zien in Uitgeest ziet er vandaag een stuk fraaier uit dan vorige week. En ook de Vlindertuin aan de Laan van Meerestein in Beverwijk is enorm opgeknapt dankzij een hele hoop helpende handen. Beide opknapbeurten zijn te danken aan NL Doet dat afgelopen weekend vrijwilligers naar bezems, harken, hamers en ander materiaal deed grijpen.

Door Frenk Klein Arfman - 12-3-2017, 17:30 (Update 12-3-2017, 17:42)

In het zwembad zijn wat dames in trainingspak in de weer. Ook zij doen vandaag wat, maar niet volgens het concept van NL Doet....