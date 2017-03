Cultuur ’knalt’ weer in Castricum

foto Ronald Goedheer Het grootste kinderkoor van Castricum in actie.

CASTRICUM - Ze hebben er vijf jaar op moeten wachten, maar dit weekend was Castricum eindelijk weer het decor van een Culturele Manifestatie. En dat hebben ze geweten bij Cultureel Centrum Geesterhage, want ruim voor de opening was het al druk in de wandelgangen.Prachtige locatie

Door Derk Bruger - 12-3-2017, 13:48 (Update 12-3-2017, 13:48)

„Een prachtige locatie”, spreekt Cees van der Maarel, secretaris van de Fotoclub in Castricum. Tien leden van die club exposeren in de hal van Geesterhage. „Dit is een geweldige plek voor onze foto’s”, vervolgt hij. „We hebben...