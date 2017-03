Man mishandeld in Castricum

Foto: ANP

CASTRICUM - Een 24-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 3.00 uur mishandeld op de C.F. Smeetslaan in Castricum. De politie zoekt getuigen.

Bij de mishandeling was een groep van circa zeven personen betrokken. Toen de politie ter plaatse kwam, was de groep verdwenen. Een zoekactie in de omgeving heeft niets opgeleverd.

Het slachtoffer liep bij de mishandeling licht letsel op.