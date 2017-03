Jongeren aangehouden in Heemskerk, agent krijgt schop

Foto: ANP

HEEMSKERK - De politie heeft vrijdagavond in Heemskerk vijf jongen aangehouden wegens samenscholing. Eén van de verdachten schopte daarbij een agent.

Door Frank Van Der Molen - 11-3-2017, 11:43 (Update 11-3-2017, 11:49)

De jongens, in de leeftijd van 14, 16 en 17 jaar, uit Beverwijk en Heemskerk werden rond 22.15 uur aangehouden op de Mahlerstraat, Rossinigallerij en Berliozstraat.

Agenten waren in de buurt aan het surveilleren in verband met de bekogelingen van bussen en overlast. Ook vrijdagavond kwamen meldingen binnen van overlast en hinderlijk gedrag op en in de omgeving van het Haydnplein.

Weer bus met stenen bekogeld in Heemskerk

Opnieuw is er een bus met stenen bekogeld in Heemskerk. Donderdagavond was het weer raak op de Marquettelaan.

Lees verder...

Bij het zien van de politie rende een groep van circa acht à negen jongeren weg. Vijf van hen konden uiteindelijk worden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Beverwijk.