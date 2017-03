Beeld als monument voor kerkvrijwilligers

HEEMSKERK - Dominee Marco Visser onthulde vrijdagmiddag in het bijzijn van de Heemskerkse wethouder Aad Schoorl, beeldend kunstenaar Nico Kok en vele belangstellenden het beeld Vogel. Dit gebeurde met het loslaten van vier witte duiven.

Door Guusje Tromp - 10-3-2017, 23:00 (Update 10-3-2017, 23:00)

Het beeld is geschonken door de in december 2016 overleden Joop Böekling, die actief bij de kerk was getrokken.

De plastiek van zwart Zweeds graniet is bedoeld als monument voor het vele werk van vrijwilligers in het algemeen en die van de Dorpskerk in het bijzonder. Zij onderhouden en poetsen het kerkgebouw, brengen het kerkblad rond, bezoeken zieken, leiden rond in de kerk en verzorgen allerlei activiteiten.

Op de begraafplaats bij de Nederlands Hervormde Kerk staat sinds 2002 ook van Nico Kok: een granieten schaal. Dit werk staat symbolisch in verbinding met Vogel: de schaal vangt hemelwater op en nodigt vogels uit ervan te drinken.