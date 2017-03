Kinderopvang maakt plaats voor appartementen in plan Zeeduinen

WIJK AAN ZEE - Voorlopig komen er geen recreatieruimte en kinderopvang van de stichting ’Ons Witte Huis’ aan de Relweg in Wijk aan Zee. Volgens initiatiefnemer Ruud Ettema is zijn plan ten onder gegaan aan bureaucratische vertraging. Wel groeit het aantal appartementen in het complex Zeeduinen nu ook op papier van 10 tot 21 stuks.

Door Friso Bosf.bos@hollandmediacombinatie.nl - 10-3-2017, 21:00 (Update 10-3-2017, 21:04)

Het Beverwijkse college is voornemens toestemming te geven daarvoor, de vergunningsaanvraag ligt nog enkele weken ter inzage.

Zeeduinen

Het complex dat door bouwbedrijf Nelis is neergezet aan de Relweg...