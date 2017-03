Trainers voor bootcamp

Foto PR Groep enthousiaste ’bootcampers’.

CASTRICUM - ’Wandel Bootcamp’ is volgens Jan Tonneman uit Hoorn een nieuwe dynamische activiteit, en al zó populair dat hij naarstig op zoek is naar trainers. Bij Johanna’s Hof in Castricum gaat zaterdag 18 maart om 10 uur een introductietraining van start.

Door Van onze verslaggever - 10-3-2017, 17:02 (Update 10-3-2017, 17:02)

Tonneman is van de Sportwandelschool in zijn woonplaats. Wie trainer zou willen worden, kijkt op www.sportwandelschool.nl. De opleidingen starten op 31 maart. Wandel Bootcamp is voor mensen tussen de 35-55 jaar. De deelnemers van het eerste uur zijn in de woorden van Tonneman ’laaiend enthousiast’ over het afwisselende aanbod: in stevig tempo wandelen, afgewisseld met Power Walking en spierversterkende oefeningen. Trainingen duren ruim een uur. Inlichtingen via info@sportwandelschool.nl" title="" target="_blank">info@sportwandelschool.nl of telefoon 0229-239447.